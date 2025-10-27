Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Armee der Russischen Föderation hat im Krieg in der Ukraine seit Anfang 2025 etwa 346.000 Soldaten verloren, darunter Gefallene und Verwundete.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Axios.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten haben ukrainische Generäle ihn darüber informiert, dass Russland im Jahr 2025 346.000 getötete und verwundete Soldaten verloren hat.

„Das ist fast identisch mit der Zahl, die es in dieser Zeit mobilisiert hat“, sagte Selenskyj.