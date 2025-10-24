Russland hat zum ersten Mal die Region Odessa mit gelenkten Luftbomben angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gelenkten Bomben wurden auf die zivile Infrastruktur in der Region eingesetzt. Solche Angriffe stellen eine große Gefahr dar.

Russische Angreifer haben zum ersten Mal die Region Odessa mit gelenkten Bomben angegriffen. Dies teilten die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und die regionale Militärverwaltung von Odessa am Freitag, den 24. Oktober mit.

„Eine gelenkte Fliegerbombe nahm Kurs auf das Südliche/Schwarze Meer“, teilte das Militär mit.

Kurz darauf waren in der Region Odessa Explosionen zu hören, und die Militärverwaltung der Oblast bestätigte den Einsatz einer gelenkten Luftbombe.

„Bei dem heutigen Luftangriff hat die russische Armee zum ersten Mal gelenkte Luftbomben auf die zivile Infrastruktur unserer Region eingesetzt“, hieß es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies eine neue ernsthafte Bedrohung für die Region Odessa darstellt, da solche Angriffe eine enorme Gefahr für die Menschen darstellen und erhebliche Zerstörungen verursachen können.

Zuvor war bekannt geworden, dass zum ersten Mal russische Fliegerbomben in der Region Poltawa gefallen sind. Diese Information wurde offiziell von der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine bestätigt. Korrespondent.net beschäftigte sich mit der Frage, welche Bedrohung von russischen „Jet“-gesteuerten Luftbomben ausgeht.

Später erklärte das Hauptdirektorat des Geheimdienstes, dass Russland in die Serienproduktion von gelenkten Luftbomben mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern einsteigt. Die letzten Tests ergaben eine Reichweite von bis zu 193 Kilometern.