Russland führt mehrere Luftangriffe auf Konstantinowka durch: zwei Menschen werden verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen führten eine Reihe von Luftangriffen auf die Stadt Konstantinowka in der Region Donezk durch, bei denen zwei Menschen verletzt und zivile Objekte zerstört wurden.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Stadt Konstantinowka Sergej Gorbunow

Einzelheiten: Nach Angaben des Beamten griffen die Angreifer die Stadt mit FAB-250 gelenkten Fliegerbomben an.

Direkte Rede: „Infolge eines der Angriffe wurden zwei Zivilisten verwundet, die unabhängig voneinander in einem Krankenhaus in Druschkiwka medizinische Hilfe suchten.“

Einzelheiten: Auch die zivile Infrastruktur wurde schwer beschädigt: die Fassaden von sechs mehrstöckigen Wohnhäusern und 18 Privathäusern wurden beschädigt, die Fassade des örtlichen Krankenhauses wurde beschädigt und das Verwaltungsgebäude eines Unternehmens wurde zerstört.

Die Militärverwaltung der Stadt betont, dass die Angriffe auf Kostjantyniwka einmal mehr den gezielten Terror gegen die Zivilbevölkerung und die Zerstörung von Wohnhäusern, medizinischen und administrativen Einrichtungen zeigen.

Die Strafverfolgungsbehörden registrieren weiterhin die Kriegsverbrechen Russlands.