Russland greift DTEK-Mine an: ein Toter und drei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben eine Mine angegriffen, die dem Energieunternehmen DTEK gehört. Bei dem Angriff wurde ein Arbeiter getötet und drei weitere verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

„Ein weiterer terroristischer Angriff auf den ukrainischen Energiesektor. Der Feind hat unseren Kollegen getötet. Drei weitere wurden verwundet. Unser aufrichtiges Beileid an die Familie und Freunde der Verstorbenen. Wir werden nie vergessen und nie vergeben“, hieß es in der Erklärung.

Nach Angaben von DTEK wurden durch den Beschuss Einrichtungen und Geräte des Unternehmens beschädigt und ein Stromausfall verursacht.

Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich 146 Bergleute unter Tage, die derzeit gerettet werden.

Russland beschießt die Gemeinde Dobropolje

Russische Truppen haben heute die Siedlungen der Gemeinde Dobropolye in der Oblast Donezk beschossen. Infolge des Angriffs wurden die Minen stromlos geschaltet und 148 Bergleute befinden sich noch unter Tage.

Nach Angaben von Anwohnern gerieten Dobropillya, Bilozerske, Annivka, Iverske und Svyatogorivka unter Beschuss.