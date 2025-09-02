Russland greift die Ukraine massiv mit Angriffsdrohnen an: In Kiew waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 3. August haben russische Truppen einen weiteren massiven Angriff auf die Ukraine mit Angriffsdrohnen gestartet. In Kiew waren Explosionen zu hören. Eine Drohne stürzte im Stadtteil Desnianskyj der Hauptstadt ab.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko, Alarmkarte

Direkte Ansprache von Tkatschenko: „Ein Drohnenabsturz wurde im Bezirk Desnianskyj registriert. Es gibt kein Feuer und keine Schäden, die Einsatzkräfte sind auf dem Weg zum Tatort."

Details: In fast allen Regionen der Ukraine ist Luftalarm ausgerufen worden. Die Behörden fordern die Bürger auf, sich in Sicherheit zu bringen, bis die Gefahr vorüber ist.

Hintergrund: