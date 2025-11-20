Russland griff mit 136 Drohnen an: Es gab Treffer an 16 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 20. November hat die Ukraine 106 der 136 vom Feind gestarteten Angriffsdrohnen abgeschossen, und der Angriff geht weiter.

In der Nacht zum 20. November griffen die russischen Angreifer mit 136 Schahed-, Gerbera- und anderen Typen von Angriffsdrohnen an, davon etwa 80 Schahed.

Quelle: Luftwaffe

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 8.30 Uhr 106 feindliche Schahed, Gerbera und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen und vernichtet.

Es wurden 29 Kampfdrohnen an 16 Orten getroffen, und die abgeschossenen Drohnen fielen (Wrackteile) an drei Orten.

Der Angriff geht weiter, mehrere feindliche UAVs befinden sich im Luftraum.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.