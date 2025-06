Russland hat im Juni 140 Raketen abgefeuert - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Invasoren haben in diesem Monat 140 Raketen verschiedener Typen, etwa 2,8 Tausend Angriffsdrohnen und fast dreitausend Lenkbomben gegen die Ukraine eingesetzt.

Russland hat im Juni bereits 140 Raketen verschiedener Typen, etwa 2,8 Tausend Angriffsdrohnen und fast dreitausend Lenkbomben gegen die Ukraine eingesetzt. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Seinen Angaben zufolge haben die Invasoren in dieser Nacht 183 Angriffsdrohnen und 11 Raketen verschiedener Typen – Dagger, ballistische Raketen und Marschflugkörper – eingesetzt. Der Hauptschlag wurde in der Region Poltawa, in Krementschuk, ausgeführt.

Der Präsident betonte, dass Moskau die Ukraine nun schon seit vier Jahren angreift und die Zahl der Angriffe ständig erhöht. Deshalb sei es so wichtig, dass bereits in den kommenden Wochen alle Entscheidungen getroffen werden, die die Sanktionen gegen Russland verschärfen werden.

„Wir brauchen Preisobergrenzen, um den Krieg zu beenden. Wir brauchen Sanktionen gegen russische Banken und den Finanzsektor, die wirklich schmerzhaft sein werden. Wir müssen auch gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen. Amerika, die Europäische Union und die G7-Länder können das leisten“, so Selenskyj.