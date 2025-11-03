ISW: Russland konzentriert sich auf die Einnahme von Pokrowsk und Myrnohrad (Karten)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russischen Truppen haben ihre Hauptkräfte in Richtung Pokrowsk und Myrnohrad verlegt, um die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Gleichzeitig hat die Intensität der Angriffe in der Nähe von Kostyantynivka deutlich abgenommen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des Institute for the Study of War (ISW).

Die russischen Truppen intensivieren weiterhin ihre Offensivoperationen in und um Pokrowsk, um die Stadt einzunehmen und den ukrainischen „Kessel“ zu besiegen. Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Streitkräfte haben in letzter Zeit taktische Vorstöße in der Nähe von Pokrowsk gemacht.

Am 1. November veröffentlichte Geolocation-Videos zeigen, dass russische Truppen kürzlich südöstlich von Pokrowsk vorgerückt sind.