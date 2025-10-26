Russland hat die Produktionsanlagen von Idealist Coffee mit ballistischen Raketen beschossen (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Produktionsanlagen des ukrainischen Kaffeeunternehmens Idealist Coffee wurden in der Nacht des 25. Oktober durch einen ballistischen Angriff russischer Truppen beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Idealist Coffee.

Infolge eines nächtlichen ballistischen Angriffs durch russische Terroristen wurden die Produktionsanlagen von Idealist zerstört.

Das Unternehmen berichtete auch, dass der staatliche Notdienst und andere Dienste alles getan haben, um die Brände zu löschen und die Folgen zu beseitigen. Wie Sie wissen, waren die Brände am Vortag am Ankunftsort bis zum späten Abend gelöscht worden.

Nach Angaben von Idealist gab es Tote und Verletzte in den benachbarten Gebäuden.

„Der tatsächliche Stand der Dinge und die Wiederherstellungszeit sind noch nicht bekannt. Wir entschuldigen uns im Voraus bei unseren Kunden und Partnern für die Verzögerungen und die erzwungene Unpünktlichkeit“, so der Pressedienst.

Das Unternehmen sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und betonte, dass das Team trotz der Zerstörung optimistisch bleibt und an eine Erholung glaubt:

„Wir unterstützen uns gegenseitig und kümmern uns umeinander. Wir bleiben optimistisch und stark. Wir werden überleben!“, fügte das Unternehmen hinzu.

