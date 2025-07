Russland hat ein Schiff ins Schwarze Meer entsandt: Droht ein Beschuss der Ukraine?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 2. Juli hat Russland ein Schiff in das Schwarze Meer entsandt. Es handelt sich jedoch nicht um einen Raketenträger, so dass für die Ukraine keine Gefahr eines Beschusses besteht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht der ukrainischen Marine.