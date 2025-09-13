In Russland sind zwei Beamte der Rosguard bei Explosionen auf einer Bahnstrecke ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es wird berichtet, dass sich der Verkehr von mindestens zehn Zügen aufgrund von Explosionen auf der Bahnstrecke Maloarkhangelsk – Glazunovka verzögert hat.

Auf dem Territorium der Region Orel der Russischen Föderation wurden bei der Inspektion der Bahngleise Sprengsätze entdeckt, bei der Explosion eines dieser Sprengsätze wurden zwei Menschen getötet, einer wurde verletzt. Darüber berichten unter Berufung auf den Gouverneur der Region russische TG-Kanäle.

Es wird auch berichtet, dass die Bewegung von mindestens zehn Zügen an der Kreuzung Maloarkhangelsk – Glazunovka verzögert wurde.

Es wird berichtet, dass es sich bei den Toten um Beamte der Rosguard handelt.