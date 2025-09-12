Russland hat Sumy mit Drohnen angegriffen, ein Feuer brach aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben ein Nicht-Wohngebäude getroffen, was zu einem Brand führte. Informationen über Verletzte oder Tote werden noch geklärt.

Am Morgen des 12. September griffen die Russen Sumy mit Drohnen an. Der Feind traf ein Nichtwohngebäude, wodurch ein Feuer entstand. Dies berichtete der amtierende Bürgermeister Artem Kobzar.

„Zwei Explosionen, die heute in der ganzen Stadt zu hören waren – das ist die Ankunft von feindlichen Drohnen auf einem Nichtwohngebäude“, stellte er fest.

Kobzar fügte hinzu, dass die Informationen über die Verwundeten oder Toten präzisiert werden.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen das Gebiet Sumy beschossen haben. Verwundet wurden zwei Polizisten, die bei der vorläufigen Ankunft ankamen – eine 49-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann.

Ebenfalls in der Region Sumy wurden ein 33-jähriger und ein 28-jähriger Retter verletzt, die vor Ort waren, um die Folgen des feindlichen Angriffs zu beseitigen.