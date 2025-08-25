Russland wirft fünf FABs auf Kostjantynivka ab: Dutzende von Häusern beschädigt, Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute, am 25. August 2025, von 11:20 Uhr bis 12:00 Uhr, haben russische Truppen einen Luftangriff auf Kostjantynivka gestartet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk.

Fünf FAB-250-Bomben mit einem UMPK-Modul wurden gegen Zivilisten eingesetzt. Die Wohngebäude der Stadt wurden getroffen.

Vier Zivilisten wurden bei dem Angriff verletzt: ein Mann im Alter von 26 Jahren und drei Frauen im Alter von 51, 74 und 85 Jahren.

Bei den Opfern wurden Verletzungen durch Minenexplosionen, Schrapnellwunden, Knochenbrüche, Risswunden und Prellungen diagnostiziert. Zwei von ihnen befinden sich in einem ernsten Zustand. Sie wurden alle qualifiziert medizinisch versorgt.

In dem betroffenen Gebiet wurden 21 Wohnhäuser und Stromleitungen beschädigt.

Unter der Verfahrensaufsicht der Bezirksstaatsanwaltschaft von Konstantinowka wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens (Artikel 438 Teil 1 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Die Abteilung für Informationspolitik der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk berichtet, dass die Ermittlungen laufen und die Täter vor Gericht gestellt werden.

