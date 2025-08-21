In Russlands vierter Region ist es zu einem Benzinmangel gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf den Kurilen, die zur Region Sachalin gehören, ist es zu einem Benzinmangel gekommen; in der Region wurden Beschränkungen für den Verkauf von Benzin verhängt.

In Russlands vierter Region (zusammen mit der besetzten ukrainischen Krim) ist es zu einem Benzinmangel gekommen, nachdem Drohnenangriffe der ukrainischen Streitkräfte vier große Ölraffinerien außer Betrieb gesetzt und etwa 13% der Ölraffinerien in Russland lahmgelegt haben. Die Moscow Times zitierte die örtlichen Behörden mit den Worten.

Der Treibstoffmangel betraf die Kurilen-Inseln, die Teil der Region Sachalin sind. Seit Mittwoch, dem 20. August, gilt in der Kurilenregion eine Beschränkung des Benzinverkaufs – nicht mehr als 10 Liter pro Person.

Benzin wird vorrangig an Sonder- und Notdienste sowie an juristische Personen geliefert, die „die lebenswichtige Tätigkeit des Bezirks unterstützen“.

Die Unterbrechungen der Benzinzufuhr können bis mindestens 24. August andauern, wenn 19,4 Tonnen AI-92 und 19,6 Tonnen AI-95 Benzin nach Iturup geliefert werden.

Das Schiff Anatoly Ivanov wird die Insel in den kommenden Tagen anlaufen, versicherte die Verwaltung.