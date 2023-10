Saluschnyj zeigte, wie die ukrainischen Streitkräfte ATACMS einsetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat zum ersten Mal US ballistische Raketen ATACMS eingesetzt. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj zeigte, wie die Kämpfer funktionieren. Er veröffentlichte am Dienstag, den 17. Oktober, ein Antwortvideo in Telegram.

„ATACMS. Die Arbeit unserer Kämpfer. Danke für Ihren Dienst! Danke, Partner, für Ihre Unterstützung“, unterzeichnete der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine das Video.