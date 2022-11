Hacker haben die Instagram-Seite von Saluschnyj gehackt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Hacker haben das Instagram-Konto von Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, gehackt. Dies berichtet das Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit.

„Auf der Seite des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte ist ein Posting erschienen, in dem behauptet wird, dass der Telegram-Kanal Joker Donetsk People’s Republic das Truppenkontrollsystem von Delta gebrochen hat. Die Angreifer installierten ein Foto mit Putin auf einem Bären auf dem Avatar. Während an der Wiederherstellung der Seite gearbeitet wird, kann der Oberbefehlshaber auf Twitter verfolgt werden“, heißt es in der Erklärung.