Saporischschja wurde von feindlichen Drohnen angegriffen, ein Feuer brach aus - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 9. September waren in der Region Saporischschja Explosionen zu hören, die durch feindliche Drohnen ausgelöst wurden. Als Folge des Angriffs brach in Saporischschja ein Feuer aus.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung der Region Saporischschja Ivan Fedorow

Einzelheiten: Nach halb zwei Uhr morgens meldete die Luftwaffe eine Drohne im Norden der Region Saporischschja, die einen westlichen Kurs flog.

Um 00:48 Uhr meldete Fedorow Explosionen in der Region Saporischschja.

Später fügte er hinzu, dass die Russen Saporischschja mit einer Drohne angegriffen hätten.

Seinen vorläufigen Angaben zufolge steht ein Privathaus als Folge des feindlichen Angriffs in Flammen.