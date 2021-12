Der SBU hat ein überregionales Netz für den Verkauf harter Drogen zerschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat eine organisierte kriminelle Gruppe neutralisiert, die in den Verkauf schwerer Drogen in verschiedenen Regionen der Ukraine verwickelt ist. Die Sicherheitskräfte haben acht Kriminelle in Kiew und in der Region Tscherkassy festgenommen. Dies teilte der Pressedienst des SBU mit.

„Sie waren auf den Großhandel mit einer besonders gefährlichen Droge – Methadon – spezialisiert. Sie erhielten die „Ware“ von ihren Komplizen aus dem Ausland. Nach vorläufigen Angaben belief sich der monatliche „Gewinn“ der Händler auf mehr als 1 Million Hrywnja“, heißt es in der Erklärung.

Die Angreifer suchten auf eigens eingerichteten Internetplattformen über Vertreter krimineller Kreise nach „Kunden“ und nutzten auch ein System von so genannten „Bookmarks“.

Die Bankkarten, mit denen das Geld aus den verkauften Drogen eingenommen wurde, waren auf die Namen fiktiver Personen registriert.

Die Strafverfolgungsbehörden haben mehrere Fälle von Methadonverkäufen durch die Täter dokumentiert.

Bei den Durchsuchungen fanden die Strafverfolgungsbehörden eine zum Verkauf vorbereitete Charge Methadon, Kommunikationsmittel mit Beweisen für illegale Aktivitäten und auf kriminelle Weise erlangtes Geld.

Die Verhafteten wurden nach Teil 2 Artikel 307 des Strafgesetzbuches der Ukraine angeklagt (illegale Produktion, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Transport, Weitergabe oder Verkauf von Betäubungsmitteln, psychotropen Substanzen oder deren Analoga).

Die Frage einer Präventivmaßnahme in Form einer Inhaftierung wird vom Gericht geprüft…