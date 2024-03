Schmyhal ist zu einem Besuch in Luxemburg eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ist zu einem Arbeitsbesuch in Luxemburg eingetroffen, wo er sich mit seinem Amtskollegen Luc Frieden traf. Darüber berichtete er in Telegram am Dienstag, den 19. März.

„Ich beginne einen Besuch in Luxemburg mit einem Treffen mit Ministerpräsident Luc Frieden“, schrieb er.

Laut Schmyhal wird erwartet, dass er die Fortsetzung der Unterstützung für die Ukraine sowie die Frage der Beschlagnahmung von russischen Vermögenswerten besprechen wird.