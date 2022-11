Die SDF zeigten die "filigrane" Eliminierung feindlicher Infanterie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Special Operations Forces zeigten die Eliminierung russischer Infanterie, die sich vor der Artillerie der Streitkräfte der Ukraine zu verstecken versuchte. Das Video wurde am 28. November auf Facebook veröffentlicht.

„Filigrane Zerstörung der feindlichen Infanterie. Die ukrainischen SDF-Operateure vernichten den Feind in den von ihnen besetzten Stellungen nicht nur mit „klassischer“ Feuerkraft, sondern auch mit Hilfe von Drohnen. Wie in dem Video zu sehen ist, nützt es den Russen nichts, wenn sie versuchen, den Beschuss in Schutzräumen abzuwarten“, betonte das Militär…