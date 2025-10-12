Selenskyj besprach mit Macron die Stärkung der Luftverteidigung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während des Gesprächs einigten sich die Präsidenten auf Schritte zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung und zum Ausbau der internationalen Unterstützung, um den Druck auf Russland zu erhöhen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj führte ein Gespräch mit Emmanuel Macron, in dem sie über die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung, die Koordination mit Partnern und weiteren Druck auf Russland sprachen. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Sonntag, den 12. Oktober, auf Telegram mit.

„Ich habe mit Präsident Emmanuel Macron gesprochen. Ich danke Ihnen dafür, dass Frankreich so viel zum Schutz des Lebens tut“, bemerkte er. Der ukrainische Präsident informierte insbesondere über die vorrangigen Bedürfnisse der Ukraine. Er präzisierte, dass es sich dabei in erster Linie um die Luftverteidigung handelt – notwendige Systeme und Raketen.

Russland nutzt jetzt die Gunst der Stunde – die Tatsache, dass der Nahe Osten und innenpolitische Fragen in jedem Land maximale Aufmerksamkeit erhalten. Die russischen Angriffe sind heimtückischer geworden. Wir haben besprochen, wie wir dem entgegenwirken können. Insbesondere arbeiten wir an der Ausweitung des PURL-Programms“, fügte Selenskyj hinzu. Unabhängig davon koordinierten die Seiten Kontakte mit anderen Partnern und diplomatische Veranstaltungen in den kommenden Wochen.

„Wir arbeiten daran, mehr Druck auf Russland auszuüben“, fasste der Staatschef zusammen.

Zuvor hatte Selenskyj in der Ständigen Vertretung der Ukraine bei den Vereinten Nationen in New York ein Treffen mit dem französischen Regierungschef Emmanuel Macron abgehalten.