Selenskyj diskutierte mit Macron über die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf weitere Schritte und Kontakte mit Partnern, um eine angemessene Reaktion auf Russland zu gewährleisten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geführt, in dem sie über die Folgen des massiven russischen Beschusses ukrainischer Städte in der Nacht sprachen. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Sonntag, den 7. September in Telegram mit.

Nach Angaben des Präsidenten wurden bei dem Angriff in der gesamten Ukraine vier Menschen getötet und mehr als 44 verletzt. Derzeit sind die Rettungs- und Notfalldienste damit beschäftigt, die Folgen des Beschusses zu beseitigen.

Während des Gesprächs koordinierten die Staats- und Regierungschefs ihre diplomatischen Bemühungen, die nächsten Schritte und Kontakte mit Partnern, um eine angemessene Reaktion zu gewährleisten. „Gemeinsam mit Frankreich bereiten wir neue Maßnahmen vor, um unsere Verteidigung zu stärken“, betonte Selenskyj. Erinnern Sie sich, als Folge des nächtlichen massiven Beschusses der Russischen Föderation in Kiew brannte das Gebäude des Ministerkabinetts.

Während des russischen Angriffs auf Kiew wurde ein Wohnhaus im Bezirk Swjatoschinskij teilweise zerstört. Eine 32-jährige Frau und ihr zwei Monate alter Sohn wurden dabei getötet. Zwanzig Menschen wurden unterschiedlich schwer verletzt.