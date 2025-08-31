Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

„Kräfte und Mittel sind vorbereitet, geplant und neue Diplostrikes“, sagte der Präsident der Ukraine.

Kräfte und Mittel sind bereits für Schläge tief in Russland vorbereitet. Dies teilte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit.

„Wir werden unsere aktiven Aktionen genau so fortsetzen, wie es für die Verteidigung der Ukraine notwendig ist. Die Kräfte und Mittel sind vorbereitet. Geplante und neue Diplostreiks“, berichtete das Staatsoberhaupt.

Er sagte auch, dass die russischen Truppen gerade in Donetschyna die größten Verluste erlitten haben, während sie keine ihrer strategischen Aufgaben erfüllen konnten.

Laut Selenskyj gehen die Stabilisierungsmaßnahmen an bestimmten Abschnitten der Front weiter, und die ukrainischen Einheiten füllen wöchentlich den „Austauschfonds“ auf.