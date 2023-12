Selenskyj nannte die Hauptaufgabe der ukrainischen Streitkräfte für den Winter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine der Hauptaufgaben der Verteidigungsstreitkräfte für diesen Winter ist es, zu verhindern, dass russische Invasoren die Initiative ergreifen und sich verstärken. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Freitag, den 8. Dezember.

Er wies darauf hin, dass dieses Thema auf einer Sitzung der Stawka des Oberbefehlshabers besprochen wurde.

„Die Aufgabe unseres Staates – auch jetzt, im Winter, egal wie schwierig es ist – ist es, Stärke zu zeigen und dem Feind nicht die Initiative abzunehmen, ihn nicht stärker werden zu lassen. Ich danke allen, die mit ihrem Handeln genau das für die Ukraine sicherstellen – unsere Fähigkeit, unsere Züge zu machen. Besondere Anerkennung möchte ich heute den Kriegern zollen, die sich am meisten bewährt haben – jetzt, in den Schlachten des Winters und in diesem Herbst“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj und die für die verschiedenen Einsatzgebiete verantwortlichen Kommandeure bei dem Treffen in Stawka über die operative Lage berichteten. „Kupjansk, Lyman und alle Richtungen von Donezk im Süden“, sagte Selenskyj und dankte allen Soldaten und Kommandeuren für ihre Standhaftigkeit und Tapferkeit.

Selenskyj wies auch auf die ukrainischen Verteidiger des Himmels hin – während des Raketenangriffs am Morgen gelang es, einen erheblichen Teil der russischen Raketen abzuschießen.

