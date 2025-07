Selenskyj reagierte auf den nächtlichen Angriff der Russen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Drohnenabwehr gegen „Schahedin“ hat gute Ergebnisse gezeigt – es gibt Dutzende abgeschossener russischer Drohnen, sagte der Präsident.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in dieser Woche mit Partnern die Aufgaben zur Schließung des Defizits bei der Finanzierung der Produktion von Drohnen besprechen. Er sagte dies in Telegram und kommentierte den nächtlichen Angriff der russischen Aggressoren am Montag, den 28. Juli.

Er stellte fest, dass es heute gute Ergebnisse bei der Drohnenabwehr gegen die „Schaheds“ gibt – es gibt Dutzende abgeschossener russischer Drohnen. Auch mehrere Raketen wurden abgeschossen.

„Leider nicht alle, es gab auch Treffer. Aber wir verstärken den ukrainischen Luftschild ständig, und es ist sehr wichtig, dass wir uns mit unseren Partnern darüber verständigen, wie genau sie helfen können. Schritt für Schritt schließen wir die Finanzierungslücke für die Drohnenproduktion, und in dieser Woche wird es weitere meiner Gespräche mit Partnern zu dieser Aufgabe geben. Der Verteidigungsminister der Ukraine und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates führen auf ihrer Ebene die entsprechenden Anweisungen aus“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge gehen die Bergungs- und Rettungsarbeiten jetzt weiter, insbesondere was die Stromversorgung betrifft.

„Den Verwundeten wird die nötige Hilfe zuteil: im Moment ist von 8 Verwundeten die Rede“, so der Staatschef.