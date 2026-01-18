Selenskyj: Sechs Regionen wurden in der Nacht angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 18. Januar griff Russland mit 201 Drohnen an, sechs Regionen wurden angegriffen, es gibt Tote und Verletzte.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Russland in der Nacht zum 18. Januar 201 Drohnen eingesetzt hat, sechs Regionen wurden angegriffen.

*:* Selenskyj auf Facebook

*:* Insbesondere wurden die Regionen Sumy, Charkiw, Dnipro, Saporischschja, Chmelnyzkyj und Odessa angegriffen.

Der Präsident fügte hinzu, dass Dutzende von Erwachsenen und ein Kind verletzt und zwei Menschen getötet wurden.

In sieben Tagen, so Selenskyj, haben die Russen 1.300 Angriffsdrohnen, etwa 1.050 gelenkte Luftbomben und 29 Raketen verschiedener Typen abgeschossen.

Selenskyj’s direkte Rede: „Deshalb braucht die Ukraine noch mehr Verteidigung, vor allem mehr Raketen für die Luftabwehr.

Wenn Russland den diplomatischen Prozess absichtlich verzögert, sollte die Reaktion der Welt entschlossen sein: mehr Hilfe für die Ukraine und mehr Druck auf den Aggressor.“

*:* In der Nacht des 18. Januar griff der Feind 201 UAVs an. Die Luftwaffe meldete den Abschuss und die Vernichtung von 167 von ihnen.