FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Selenskyj und Starmer sprachen über die Gefahr des russischen Plans

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Führer der Ukraine und Großbritanniens sehen gleichermaßen die Gefahr in Russlands Plan, alles auf eine Diskussion über das Unmögliche zu reduzieren.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem Ministerpräsident Großbritanniens und Keir Starmer über die Schaffung von Frieden in unserem Land gesprochen. Der ukrainische Staatschef sagte am Samstag, den 9. August, im Telegram.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung. Wir sehen gleichermaßen die Notwendigkeit eines wirklich nachhaltigen Friedens für die Ukraine und die Gefahr des russischen Plans, alles auf eine Diskussion über das Unmögliche zu reduzieren. Wir brauchen klare Schritte, ein Höchstmaß an Koordination von uns und unseren Partnern“, schrieb er.

Selenskyj verwies auf die Stimmung Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und aller Partner, den Krieg zu beenden.

„Sie arbeiten aktiv für eine konstruktive Diplomatie und dafür, dass Lösungen funktionieren können. Wir haben uns auf die folgenden Kontakte geeinigt“, fügte der Präsident hinzu.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 179

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)27 °C  Ushhorod29 °C  
Lwiw (Lemberg)26 °C  Iwano-Frankiwsk28 °C  
Rachiw26 °C  Jassinja26 °C  
Ternopil26 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)27 °C  
Luzk26 °C  Riwne26 °C  
Chmelnyzkyj25 °C  Winnyzja27 °C  
Schytomyr23 °C  Tschernihiw (Tschernigow)23 °C  
Tscherkassy27 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)25 °C  
Poltawa26 °C  Sumy22 °C  
Odessa29 °C  Mykolajiw (Nikolajew)32 °C  
Cherson31 °C  Charkiw (Charkow)24 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)31 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)28 °C  Donezk29 °C  
Luhansk (Lugansk)29 °C  Simferopol29 °C  
Sewastopol29 °C  Jalta28 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“