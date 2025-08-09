Selenskyj und Starmer sprachen über die Gefahr des russischen Plans

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Führer der Ukraine und Großbritanniens sehen gleichermaßen die Gefahr in Russlands Plan, alles auf eine Diskussion über das Unmögliche zu reduzieren.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem Ministerpräsident Großbritanniens und Keir Starmer über die Schaffung von Frieden in unserem Land gesprochen. Der ukrainische Staatschef sagte am Samstag, den 9. August, im Telegram.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung. Wir sehen gleichermaßen die Notwendigkeit eines wirklich nachhaltigen Friedens für die Ukraine und die Gefahr des russischen Plans, alles auf eine Diskussion über das Unmögliche zu reduzieren. Wir brauchen klare Schritte, ein Höchstmaß an Koordination von uns und unseren Partnern“, schrieb er.

Selenskyj verwies auf die Stimmung Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und aller Partner, den Krieg zu beenden.

„Sie arbeiten aktiv für eine konstruktive Diplomatie und dafür, dass Lösungen funktionieren können. Wir haben uns auf die folgenden Kontakte geeinigt“, fügte der Präsident hinzu.