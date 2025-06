Selenskyj traf sich mit König Charles III

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Dies ist das dritte Treffen des ukrainischen Präsidenten mit dem britischen Monarchen Charles III. in diesem Jahr.

Während seines Besuchs in Großbritannien hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Audienz bei König Charles III. Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes am Montag, den 23. Juni mit.

„Während der Audienz dankte das Staatsoberhaupt Seiner Majestät, der königlichen Familie und allen Briten für die Unterstützung des ukrainischen Volkes unter den Bedingungen einer umfassenden russischen Aggression“, heißt es in der Mitteilung.

Dies ist das dritte Treffen des ukrainischen Präsidenten mit dem britischen Monarchen in diesem Jahr. Es ist eine weitere Geste der Unterstützung von König Charles und dem Vereinigten Königreich für die Ukraine. Die Audienz beim König fand vor einer Reihe von politischen Treffen Selenskyjs in London statt. Wir erinnern daran, dass Selenskyj am 23. Juni zu einem Besuch in Großbritannien eingetroffen ist, wo er eine Reihe wichtiger Treffen abhalten wird. Nach Angaben des Staatsoberhauptes wird die Verstärkung des Drucks auf Russland diskutiert werden.