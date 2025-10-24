Selenskyj traf sich mit König Charles III

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem britischen König Charles III. getroffen.

Dies teilte der Pressesprecher des Präsidenten, Serhij Nikiforov, mit, berichtet RBK Ukrajina.

Selenskyj traf sich mit dem König in der Downing Street. Während seines Besuchs sollte der ukrainische Präsident mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer und anderen Verbündeten zusammentreffen und über Möglichkeiten zur Erhöhung des Drucks auf Russland sprechen.

Um 13:25 Uhr wurde bekannt, dass das Treffen Selenskyjs mit dem König des Vereinigten Königreichs stattgefunden hatte.

Selenskyj in Großbritannien