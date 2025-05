Selenskyj hat Trump einen Brief zur Zusammenarbeit geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Brief an den Chef des Weißen Hauses enthält neue Vorschläge für die Zusammenarbeit im verteidigungsindustriellen Bereich und im Handel.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Chef der Vereinigten Staaten Donald Trump einen Brief mit neuen Vorschlägen für die Zusammenarbeit im verteidigungsindustriellen Komplex und im Handel geschickt. Dies teilte das Präsidialamt nach dem Treffen des ukrainischen Staatsoberhauptes mit US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio in Rom mit.

„Der Staatschef erklärte, er habe Präsident Trump einen Brief mit neuen Vorschlägen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Handel geschickt“, heißt es in der Mitteilung.

Selenskyj dankte den Vereinigten Staaten und persönlich Trump und seinem Team für die Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Er betonte, dass die Ukraine einen konstruktiven Dialog mit Washington führt und alle amerikanischen Vorschläge unterstützt, die auf die Schaffung eines gerechten Friedens abzielen.

Während des Treffens sprachen die Seiten über die Sanktionen gegen Russland, die Situation an der Front und die Umsetzung des ukrainisch-amerikanischen Wirtschaftspartnerschaftsabkommens.