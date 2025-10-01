Selenskyj verlieh Generalmajor Poklad den Titel "Held der Ukraine"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat Generalmajor Olexander Poklad den Titel Held der Ukraine verliehen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des Präsidenten der Ukraine.

„Für persönlichen Mut und Heldentum bei der Verteidigung der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine sowie für den selbstlosen Dienst am ukrainischen Volk verleihe ich hiermit Generalmajor Olexander Valentynovych Poklad den Titel Held der Ukraine mit dem Orden des Goldenen Sterns“, heißt es in dem Dekret.

Was ist über Olexander Poklad bekannt?

Olexander Poklad ist der erste stellvertretende Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) und verantwortlich für Schlüsselbereiche der Arbeit des Sonderdienstes bei der Bekämpfung der Aggression der Russischen Föderation.

Im Jahr 2018 verteidigte er seine Dissertation für den Grad des Kandidaten der Rechtswissenschaften an der Nationalen Universität Saporischschja zum Thema „Öffentliche Kontrolle über die Aktivitäten der Polizei“.

Am 30. November 2021 ernannte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj Poklad zum Leiter der Abteilung für Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes der Ukraine. Im Jahr 2023 ernannte der Präsident Poklad zum stellvertretenden Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Im Mai 2025 war Poklad Mitglied der ukrainischen Delegation für Gespräche mit Russland in Istanbul.