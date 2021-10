Sieben Regionen befinden sich in der orangefarbenen Quarantänezone

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Montagmorgen, 4. Oktober, befinden sich sieben Regionen in der Ukraine in der orangefarbenen adaptiven Quarantänezone. Dies geht aus den Daten auf der Website des Gesundheitsministeriums hervor.

Die orangefarbenen Zonenindikatoren haben also die folgenden Bereiche:

Zhytomyrska,

Zaporizka,

Rivnenska,

Sumska,

Kharkivska,

Khersonska,

Chernivetska.

Alle diese Regionen haben die Coronavirus-Inzidenzrate überschritten. Am schlimmsten ist die Situation derzeit in der Oblast Czernowitz mit 609, gefolgt von der Oblast Charkiw mit 433, obwohl die Norm nicht mehr als 75 pro 100.000 Einwohner beträgt.

Darüber hinaus wird das Niveau der COVID-Krankenhausaufenthalte in der Oblast Saporischschja mit 62,5 %, in der Oblast Charkiw mit 68,6 %, in der Oblast Cherson mit 65,4 % und in der Oblast Czernowitz mit 65,6 % überschritten.

Und in der Oblast Charkiw wird die COVID-Bettenbelegungsrate mit Sauerstoff überschätzt – 66,4 % gegenüber den zulässigen 65 %.

Zur Erinnerung: In der Ukraine sind die COVID-19-Gewinne am Wochenende traditionell stark rückläufig.

