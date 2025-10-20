Ist es sinnvoll, einen Energiewaffenstillstand mit Russland auszuhandeln? Das sagt der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Energiewaffenstillstand mit Russland sollte parallel zu einem allgemeinen Waffenstillstand diskutiert werden, da der Energiesektor eng mit anderen Wirtschaftssektoren verbunden ist.

Dies erklärte Vadym Skibizkij, stellvertretender Leiter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, während des RBK Ukrajina-Forums „Energie, die die Ukraine zusammenhält“.

„Seit 2014-2015 hatten wir jedes Mal eine Menge Waffenstillstände, die mit den jeweiligen Feiertagen verbunden waren, um einen Waffenstillstand zu gewährleisten. Aber ich kann mich nicht an einen Waffenstillstand erinnern, der länger als eine Woche dauerte“, sagte Skibizkij.

Er betonte auch, dass die Ukraine Russland nicht traue, weil es jeden Moment entweder eine Art von Provokation oder einen direkten Angriff auf die Anlagen geben werde, die wir nicht angreifen wollten.

„Generell ist dies (der Energiewaffenstillstand) ein komplexes Thema. Sie muss zusammen mit dem allgemeinen Waffenstillstand diskutiert werden. Heutzutage ist die Energie so eng mit allem verbunden, dass sie in einem Komplex betrachtet werden muss“, fügte der stellvertretende Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine hinzu.

„Energiewaffenstillstand“