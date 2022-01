Stürmische Winde in den westlichen Regionen der Ukraine - Rettungskräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bereits für morgen werden in der Ukraine stürmische Winde erwartet, die die Arbeit von Verkehrs-, Energie- und Versorgungsunternehmen behindern könnten. Dies berichtet der staatliche Notdienst der Ukraine am Sonntag, den 16. Januar.

Bereits am Montag, 17. Januar, in der Nacht in den westlichen und nördlichen Regionen, und während des Tages in der Ukraine sind Windböen von 17-22 m / s (I Grad der Gefahr, gelb), in Lemberg, Ternopil, Iwano-Frankiwsk und Czernowitz Regionen während des Tages Böen von 25-28 m / s (II Grad der Gefahr, orange) prognostiziert.

„Solche Wetterbedingungen können zu Komplikationen bei der Arbeit von Energie- und Versorgungsunternehmen sowie zu Störungen und zum Erliegen des Verkehrs auf Straßen und Wegen führen“, warnten die Retter.

Mehr als 1.400 Siedlungen in der Ukraine wurden am Vortag stromlos geschaltet. Starke Winde durchtrennten Stromleitungen in fast allen Regionen der Ukraine. Vor allem im Westen, in der Mitte und im Norden…