Die Streitkräfte der Ukraine haben am letzten Tag weitere 790 Eindringlinge ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte fügen dem Aggressorland Russland weiterhin Verluste zu – allein im Laufe des letzten Tages neutralisierten sie weitere 790 Eindringlinge und über 500 Stück Waffen und militärische Ausrüstung der Eindringlinge.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 22.08.25 werden auf folgende Werte geschätzt