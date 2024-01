Stromtechniker versorgen 9.000 Verbraucher in zwei Regionen wieder mit Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stromtechniker von DTEK haben den Bewohnern von fünf Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk, die von feindlichem Beschuss betroffen waren, das Licht zurückgegeben. 9000 Familien werden wieder mit Strom versorgt. Dies berichtete der Pressedienst der Energieholding am Samstag, den 6. Januar.

Die Reparaturteams von DTEK arbeiten täglich an der Wiederherstellung der durch die Feindseligkeiten beschädigten Stromnetze.

Am 5. Januar haben die Energietechniker die Stromversorgung von 8,5 Tausend Familien in vier Siedlungen in der Region Donezk wieder aufgenommen, die wegen des ständigen Beschusses ohne Strom waren. Auch der Süden der Region Dnipropetrowsk steht ständig unter Beschuss. Hier ist es den Reparaturteams von DTEK gelungen, die Beleuchtung in den Häusern von fast 600 Familien wiederherzustellen.