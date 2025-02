Der Stromverbrauch in der Ukraine steigt weiter an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund des Rückgangs der durchschnittlichen täglichen Lufttemperatur wird in der Ukraine ein Anstieg des Stromverbrauchs verzeichnet, berichtet der Pressedienst der NPC Ukrenerho. „Heute, am 12. Februar, ab 6:00 Uhr morgens, war sein Niveau (der Stromverbrauch) um 1,4% höher als zur gleichen Zeit am Vortag – am Dienstag. Der Grund dafür ist ein weiterer Rückgang der durchschnittlichen Tagestemperatur in den meisten Regionen der Ukraine“, so Ukrenerho in einer Erklärung. Das Tagesmaximum des Stromverbrauchs wurde am Dienstag, den 11. Februar, am Morgen gemessen, es war 2,3% höher als am 10. Februar. Ukrenerho bittet dringend darum, von 15:00 bis 21:00 Uhr keine leistungsstarken Elektrogeräte einzuschalten. Zur Erinnerung: Am Mittwoch, den 12. Februar, werden Strombeschränkungen für die Industrie und das Gewerbe gelten.