Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Auf einer Sitzung des Obersten Befehlshabers der Streitkräfte der Ukraine betonte Olexander Syrskyj die Notwendigkeit, Stellungen wiederherzustellen und Gebiete in den russischen Regionen Kursk und Belgorod zu halten, um den Feind an der Grenze zur Ukraine in Schach zu halten.

Quelle: Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Direkte Ansprache: „Ich habe die Aktionen unserer Einheiten in der aktiven Verteidigung hervorgehoben – um den Feind daran zu hindern, in die Tiefen unserer Verteidigung in den Richtungen Pokrovske und Novopavlovske vorzudringen und die Verwaltungsgrenzen der Region Dnipro zu erreichen. Er betonte die Wiederherstellung von Stellungen und das Halten von Territorien in den Regionen Kursk und Belgorod der Russischen Föderation. Wir halten weiterhin eine bedeutende feindliche Gruppe im Grenzgebiet gefangen. Der Feind wird dort nicht ruhen“.

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass der General über die Lage an der Front berichtete, vor allem in den heißesten Gebieten – insbesondere Pokrowsk, Ljman, Nowopawliwka und Sewero-Sloboschanski.

Was vorausging: .* Bei einem Treffen mit Journalisten am 21. Juni, zu dem Vertreter der Ukrajinska Prawda nicht eingeladen waren, sagte Syrskyj, die ukrainischen Streitkräfte kontrollierten etwa 90 Quadratkilometer im Bezirk Glushkovsky in der russischen Region Kursk.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte sagte auch, dass die Armee in Zukunft nicht „nur in einer blinden Verteidigung“ verharren werde, sondern Verteidigung mit offensiven Aktionen kombinieren werde.