Tausende von Verbrauchern sind im Westen der Ukraine ohne Gas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 3.000 Abonnenten sind in den Regionen Transkarpatien und Iwano-Frankiwsk aufgrund eines Unfalls und einer Naturkatastrophe ohne Gas geblieben. Dies teilte das Energieministerium am Samstag, den 10. Februar mit.

So wurde in Transkarpatien die unterirdische Gasverteilungsleitung durch das Hochwasser weggespült und beschädigt. Daher wurde die Gasversorgung für 1.058 Haushalte, eine Schule, einen Kindergarten und zwei Bäckereien in zwei Siedlungen unterbrochen.

„Gasarbeiter schlossen den Schieber der Unterwasser-Gasleitung und lokalisierten das Gasleck“, heißt es in dem Bericht.

Zur gleichen Zeit sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Transkarpatien, Wiktor Nikita, dass vier Dörfer – Wyschowaty, Dobryanskoye, Olhovtsy und teilweise Neresnitsa – ohne Gas sind. Dies geschah durch den Sturz eines Baumes auf die Hochdruckgasleitung F-219 im Dorf Ternovo im Bezirk Tyachiv.

In der Region Iwano-Frankiwsk beschädigten Mitarbeiter einer Baufirma bei ungenehmigten Aushubarbeiten zur Verlegung der Kanalisation eine Stahlgasleitung.

„Um die Notsituation an der Gaspipeline zu beseitigen, wurde die Gasversorgung von 2167 Verbrauchern gestoppt“, fügte das Ministerium für Energie hinzu.

Zuvor waren in der Region Poltawa 12 Dörfer aufgrund von schlechtem Wetter und einem Unfall in der Gasverteilungsstation ohne Gasversorgung.