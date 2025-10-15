In Ternopil haben Betrüger fast eine Million Hrywnja von Frauen erschwindelt und ihnen mit Gefängnis gedroht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Betrüger haben zwei Einwohnerinnen von Ternopil um fast eine Million Hrywnja betrogen und ihnen mit Strafverfolgung wegen Zusammenarbeit mit dem Feind gedroht. Darüber berichtete der Pressedienst der Regionalpolizei.

Mitarbeiter der Bezirkspolizei von Ternopil haben sich an zwei Einwohner des regionalen Zentrums gewandt und Aussagen über die Begehung von betrügerischen Handlungen gegen sie gemacht. Den Frauen wurde zunächst mit strafrechtlicher Verantwortung für die Zusammenarbeit mit dem Feind gedroht und dann angeboten, ihre Freiheit gegen Geld einzutauschen. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, überwiesen die Opfer insgesamt fast eine Million Hrywnja auf Kryptowährungs-Geldbörsen an unbekannte Personen.

Die Polizei stellt fest, dass diese Art von Betrug immer weiter verbreitet ist. Sie besteht darin, dass die Angreifer Personen anrufen, die zuvor Waren über das Netzwerk bestellt haben, insbesondere Medikamente, und versichern, dass die für die Bestellung bezahlten Gelder nach Russland überwiesen wurden. So drohen sie mit der Einleitung von Strafverfahren und schicken sogar Vorladungen für Verhöre per Messenger. Es ist bekannt, dass sich die Angreifer als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine ausgeben.

Die Polizei warnt die Ukrainer davor, auf solche Betrügereien hereinzufallen. Wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, die Geld für die Einstellung von Strafverfahren verlangen, wenden Sie sich sofort an die Polizei unter der Nummer 102. Wir erinnern daran, dass ein ukrainischer Staatsbürger in Polen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Kredite an Ukrainer in Höhe von 4 Millionen Hrywnja vergeben hat. Im Ministerium für innere Angelegenheiten wurde erklärt, wie man betrügerische Anzeigen für die Vermietung von Wohnraum erkennt