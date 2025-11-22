In Ternopil ist die Zahl der Opfer erneut gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Nacht fanden Rettungskräfte die Leiche einer weiteren Frau unter den Trümmern eines Wohnhauses. Die Rettungsarbeiten gehen weiter.

Die Zahl der Toten durch den russischen Raketenangriff auf Ternopil am 19. November ist auf 32 Menschen gestiegen. Dies teilte in der Nacht zum Samstag, den 22. November, der Polizeichef der Region Ternopil, Sergei Zyubanenko, mit.

Er sagte, dass Rettungskräfte in der Nacht die Leiche einer Frau unter den Trümmern eines Wohnhauses gefunden haben.

Die Rettungsarbeiten gehen weiter. Bis 3:00 Uhr morgens am 22. November wurden 32 Menschen getötet, darunter sechs Kinder. 94 Menschen wurden verwundet, darunter 18 Kinder.

Wir erinnern daran, dass Russland am 19. November zwei Wohnhäuser in Ternopil mit Raketen Ch-101 beschossen hat.

Unter den Toten sind die 7-jährige Amelia, die die polnische Staatsbürgerschaft hatte, und ihre Mutter Oxana.