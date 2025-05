Die Ukraine ist einem Rekord-Drohnenangriff ausgesetzt gewesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

An fünf Orten wurden Treffer verzeichnet, und an 10 Orten wurden Angriffsdrohnen abgeschossen.

Am Montagabend haben russische Aggressoren neun Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Der Feind hat außerdem 355 Drohnen verschiedener Typen abgeschossen – dies ist der zweite absolute Rekord in Folge. Diese Daten wurden von der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 26. Mai veröffentlicht.

Es wird angegeben, dass die Russen 9 Marschflugkörper Ch-101 aus strategischen Flugzeugen Tu-95MS (Startgebiet – Region Saratow) sowie 355 Schlagdrohnen verschiedener Typen aus Richtung der russischen Städte Brjansk, Millerowo, Kursk, Orel, Schatalowo, Primorsko-Achtarsk sowie Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim eingesetzt haben.

Dieser Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

„Nach vorläufigen Angaben (Stand 11.00 Uhr) hat die Luftabwehr alle 9 Ch-101 Marschflugkörper abgeschossen und 288 feindliche Schahed und andere Arten von Drohnen im Osten, Norden, Süden, Westen und Zentrum des Landes neutralisiert. 233 wurden durch scharfes Feuer abgeschossen und 55 wurden durch elektronische Kriegsführung lokal verloren/unterdrückt“, so der Bericht.

An fünf Orten wurden Treffer mit feindlichen Luftangriffsmitteln registriert, an 10 Orten wurden abgeschossene Angriffsdrohnen gefunden.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am 25. Mai 69 Raketen und 298 Drohnen auf die Ukraine abfeuerten – damals war das ein neuer Rekord.

Auch die Massenmedien schrieben, Russland bereite sich darauf vor, jeweils tausend „Schaheds“ abzuschießen.