Der ukrainische Sicherheitsdienst greift das Werk von Arzamas an, das Teile für Ch-32 und Ch-101 Raketen herstellt, Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute Morgen haben Langstreckendrohnen des Zentrums für Spezialoperationen A des Sicherheitsdienstes der Ukraine die Produktionsanlagen der Arzamas Plandin Instrumentenfabrik in der Region Nischni Nowgorod in Russland angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen.

Den Quellen zufolge ist dieses Unternehmen Teil des russischen militärisch-industriellen Komplexes und spezialisiert auf die Herstellung von gyroskopischen Geräten, Steuerungssystemen, Bordcomputern und anderen Komponenten für Raketen der Ch-32 und Ch-101 Klasse.

Das Werk ist Teil der Tactical Missile Systems Corporation.

Nach vorläufigen Angaben wurde es von mindestens vier Präzisionsschlägen von Drohnen des Zentralen Sondereinsatzzentrums „A“ des Sicherheitsdienstes der Ukraine getroffen.

„Die Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes, die für den Krieg gegen die Ukraine arbeiten, sind absolut legitime militärische Ziele. Der Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitet weiter an der Entmilitarisierung von Einrichtungen, die Waffen für die Terrorisierung friedlicher ukrainischer Städte produzieren“, sagte eine informierte Quelle im Sicherheitsdienst der Ukraine.