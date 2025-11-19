In Ternopil wird immer noch nach 26 Bewohnern eines zerstörten Hauses gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Seit dem Abend des 19. November werden 26 Personen in dem zerstörten Haus vermisst. Drei von ihnen sind Kinder.

In Ternopil werden in dem durch einen russischen Raketenangriff zerstörten Haus 26 Menschen vermisst, darunter drei Kinder. Dies teilte Innenminister Igor Klymenko am Mittwoch, den 19. November in Telegram mit.

Ihm zufolge werden Rettungskräfte und Polizei in der Nacht an den Einschlagsorten in Ternopil arbeiten.

„Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Das Wichtigste ist, alle Menschen zu finden, die sich unter den Trümmern befinden könnten. Seit dem Abend wird von 26 Vermissten in dem zerstörten Haus berichtet. Drei davon sind Kinder. Wir sind auf der Suche nach ihnen“, sagte Klimenko.

In dem Haus, in dem zwei Eingänge vollständig ausgebrannt waren, gab es keine ganzen Wohnungen mehr. Nach Angaben des Ministers brachen die Flammen sofort aus und überzogen das Haus mit einer Feuerwelle. Die Menschen versuchten, aus Angst aus den Fenstern zu springen – die Retter evakuierten sie mit Hochhausausrüstung. 19 Menschen starben bei dem Feuer.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär Ternopil massiv angegriffen hat. Raketen griffen Wohnhäuser an. 26 Menschen starben, darunter drei Kinder. Fast 100 Menschen wurden verletzt. Die Stadt rief vom 19. bis 21. November Trauertage aus.