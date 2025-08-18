"Terror in seiner reinsten Form": Video des russischen Angriffs auf ein Haus in Charkiw wird gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat einen gezielten Angriff auf ein Wohnhaus in Charkiw durchgeführt. Fünf Drohnen griffen die Bewohner an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Bürgermeisters der Stadt, Igor Terekhov.

Terechow postete ein Video, das den Moment eines gezielten Angriffs auf ein Wohnhaus durch russische „Schaheds“ zeigt.

Ihm zufolge drangen fünf Drohnen von verschiedenen Seiten in das Haus ein und trafen Zivilisten, die gegen fünf Uhr morgens schliefen.

„Terror in seiner reinsten Form. Terror, für den es keine Erklärung oder Rechtfertigung gibt“, sagte Terekhov.

Beschuss von Charkiw

In der Nacht zum 18. August wurde Charkiw massiv von Kamikaze-Drohnen angegriffen. Die ersten Explosionen ereigneten sich gegen 04:48 Uhr, als eine der Schaheds ein Hochhaus im Industrieviertel traf und einen Brand in mehreren Stockwerken zweier Eingänge auslöste.

Durch den Einsturz der Decken konnten Menschen unter den Trümmern eingeklemmt werden, und Rettungskräfte und Notdienste waren vor Ort im Einsatz.

Bis zum Morgen wurden mindestens 20 Menschen verletzt, darunter sechs Kinder im Alter von einem bis 17 Jahren.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, sagte, dass unter den Verletzten sowohl Erwachsene als auch Kinder seien und dass alle medizinisch versorgt würden.