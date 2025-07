Trotz der Sanktionen: Das Gericht in Den Haag hebt das Einfrieren der Vermögenswerte von Gasprom auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Bezirksgericht Den Haag hat das Einfrieren der Vermögenswerte von Gasprom in den Niederlanden aufgehoben. Es geht um die Anteile an den Gasförderunternehmen Wintershall Noordzee und Gasprom International Projects BV.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Vedomosti.

Diese Vermögenswerte wurden beschlagnahmt, nachdem ukrainische Unternehmen auf Schadenersatz von Gasprom geklagt hatten.

„Gasprom versuchte, die Vermögenswerte zu verkaufen

Im März letzten Jahres versuchte Gasprom, seine Nordsee-Vermögenswerte im Rahmen einer Auktion zu veräußern. Dabei bot Gasprom einen 50-prozentigen Anteil an einem Joint Venture mit der europäischen Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. in Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) und einen 100-prozentigen Anteil an einer Tochtergesellschaft von Gasprom International UK Limited, die einen Anteil am Konsortium zur Erschließung des Sillimanit-Feldes besitzt.

Der ursprüngliche Transaktionspreis wurde auf 344 Millionen Euro festgesetzt. Die Transaktion umfasste auch den Verkauf von 100% der Aktien der Gasprom UK Limited, die Eigentümerin der Gasprom UK Resources S.A. ist. Letztere ist am Konsortium zur Entwicklung des Wingate-Feldes beteiligt. WINZ besitzt Anteile an den Konsortien für die Erschließung der Felder Sillimanite und Wingate.

Gasproms Niederlage vor Gericht