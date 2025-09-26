Trump über den Krieg: Russlands Wirtschaft geht zur Hölle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Fähigkeit der Russen, neue Gebiete in der Ukraine zu erobern, lässt den Chef des Weißen Hauses zweifeln.

Donald Trump sagte, dass sich die russische Wirtschaft rapide verschlechtert und die Aktionen von Präsident Putin, insbesondere die grundlose Tötung friedlicher Menschen, seine tiefe Empörung hervorrufen. Trump sagte dies während eines Gesprächs mit Journalisten im Weißen Haus, wie der Telegram-Kanal Clash Report berichtet.

Den Angaben zufolge betonte der US-Präsident seine Unzufriedenheit mit der Politik des Kremls.

„Menschen werden ohne Grund getötet. Die russische Wirtschaft geht zum Teufel. Sie bombardieren alles und gewinnen, wenn überhaupt, nur sehr wenig Territorium“, sagte Trump.

Der US-Präsident wies auch darauf hin, dass die russischen Streitkräfte nur kleine Gebiete besetzen und sogar ihre Fähigkeit zur Eroberung fraglich ist.

„Tatsächlich verlieren sie einige Gebiete. Das ist schlecht für den Ruf Russlands. Wenn es unser Krieg wäre, hätte dieser Krieg schon längst beendet sein müssen. Wir hätten ihn in einer Woche beendet“, erklärte der Chef des Weißen Hauses.

Zuvor hatte sich Trump positiv über die Bemühungen der EU und der NATO um die Ukraine geäußert und gesagt, dass die Ukrainer mit ihrer Unterstützung die Chance haben, alle eroberten Gebiete zurückzugeben. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der Krieg noch lange andauern könnte.