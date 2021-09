Ukraine hat 7 Millionen Menschen mit einer einzigen Dosis geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 126 003 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, etwas weniger als am Vortag. Die erste Dosis des Coronavirus-Impfstoffs wurde 7.000.533 Menschen verabreicht. Insgesamt wurden in dem Land bereits mehr als 12,6 Millionen Impfungen durchgeführt. Dies teilte das Pressezentrum des Gesundheitsministeriums am Donnerstag, 30. September, mit.

Insbesondere wurden in den letzten 24 Stunden 126 003 Personen gegen das Coronavirus geimpft. Davon erhielten 73.816 Personen die erste Dosis und 52.187 wurden vollständig geimpft (erhielten zwei Dosen).

So wurde die Bevölkerung gestern geimpft durch: * 915 mobile Brigaden, * 3 029 Impfstellen; * 348 Impfzentren. Seit Beginn der Impfkampagne wurden 7.000.535 Menschen geimpft. Davon sind 5.617.457 vollständig geimpft worden.

Insgesamt wurden 12.617.990 Impfungen im Land durchgeführt.

Mehr als 132.000 Ukrainer wurden am Vortag gegen COVID geimpft. Davon erhielten 75.000 Ukrainer die erste Dosis des Impfstoffs.

