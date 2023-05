In der Ukraine ist eine weitere große Gasbohrung in Betrieb genommen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrhazvydobuvannya hat eine neue Erkundungsbohrung mit einer Tiefe von 5.800 m gestartet. Derzeit beträgt die Fördermenge 580.000 Kubikmeter Gas pro Tag, teilte Naftohas am Mittwoch, den 24. Mai mit.

Es handele sich um eine der leistungsstärksten Bohrungen der letzten Jahre. Darüber hinaus hat sie Perspektiven für einen bisher unentdeckten Block in einem Feld im Osten der Ukraine eröffnet. Die voraussichtlichen Gasressourcen dieses Blocks werden auf mehr als 6 Mrd. Kubikmeter geschätzt.

„Zwei weitere neue Bohrungen werden derzeit für den besagten Block vorbereitet: eine Schürfbohrung und eine Erkundungsbohrung“, heißt es in dem Bericht.

Das Feld ist als aussichtsreich bekannt, weist aber auch eine komplexe geologische Struktur auf, die durch tiefe Verwerfungen und einen blockartigen Charakter sehr kompliziert ist. Die entdeckten Gasvorkommen befinden sich in einem Hochtemperaturbereich mit ungewöhnlich hohem Lagerstättendruck.

Die Erschließung vielversprechender Lagerstätten in diesem Gebiet in großer Tiefe war in der Vergangenheit aufgrund fehlender Technologien nicht möglich.

Ukrgazvydobuvannya hat dort vor kurzem seismische 3D-Untersuchungen durchgeführt, die es ermöglichten, diese Erkundungsbohrung als Richtbohrung zu konzipieren. Die Bohrung und Erkundung war eine Herausforderung, die das Team aus Geologen, Bohrern und Geophysikern meistern konnte.