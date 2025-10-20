Die Ukraine erhält 70 Generatoren aus Spanien als Teil der Energiehilfe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine wird im Rahmen der angekündigten Energiehilfe 70 Generatoren aus Spanien erhalten.

Dies gab der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha nach einem Treffen mit dem spanischen Außenminister Jose Manuel Albares Bueno auf der sozialen Netzwerkseite X bekannt.

„Ich habe Spanien für die angekündigte Energiehilfe für die Ukraine – 70 Generatoren – gedankt, die bald geliefert werden. Wir wissen diese Hilfe für das ukrainische Volk am Vorabend des Winters zu schätzen“, schrieb er.

Darüber hinaus, so der Minister, diskutierten sie über Möglichkeiten, die Verteidigungskapazitäten der Ukraine und ihre Widerstandsfähigkeit im Energiebereich zu stärken, einschließlich der militärisch-technischen Zusammenarbeit, sowie über den wichtigen Beitrag Spaniens zu den Programmen PURL und SAFE.

Sybiha betonte auch die Notwendigkeit eines weiteren Sanktionsdrucks auf Russland durch das 19. EU-Sanktionspaket sowie durch Visabeschränkungen.

„Wir sehen auch das Potenzial für Städtepartnerschaften zwischen der Ukraine und Spanien. Ich schätze Spaniens Engagement für die Rehabilitation ukrainischer Kinder aus den Frontgebieten sehr“, sagte er.

Um es kurz zu machen:

Im September kündigte das litauische Staatsunternehmen AB Energijos skirstymo operatorius, das die Verteilungsnetze des Landes betreibt, an, dass es mehr als 200 Stromtransformatoren verschiedener Kapazitäten in die Ukraine liefern werde.